Yenilmez Sanat Merkezi tarafından hazırlanan “Firavunla Yüz Yüze” tiyatro oyunu, Türkiye turnesi kapsamında bu kez Çorum’da izleyiciyle buluşacak.

Milli şair Mehmet Akif Ersoy’un Safahat eserinden ilham alınarak sahneye uyarlanan oyun yarın (1 Mayıs 2026 Cuma günü) saat 20.00’de Hitit Üniversitesi Yüksekokul Kampüsü Ethem Erkoç Konferans Salonu’nda sahnelenecek.

Halkbank sponsorluğunda hayata geçirilen ve sanatçılar Ahmet Yenilmez ile Burak Alp Yenilmez tarafından sahnelenen oyun, izleyicilere ücretsiz olarak sunulacak.

Bireyin vicdanı, özgürlük arayışı ve zulme karşı direnişi sahneye taşıyan eser; insanın en zor anlarında kendi iç dünyasıyla yüzleşmesini ve haksızlığa karşı gösterilen kararlı duruşu etkileyici bir anlatımla aktarıyor. Oyunda ayrıca hologram teknolojisi kullanılarak sahne deneyimi zenginleştiriliyor.

Ahmet Yenilmez, oyunun izleyiciyi düşünmeye ve sorgulamaya davet eden güçlü bir anlatı sunduğunu belirterek, Mehmet Akif Ersoy’un yıllar önce kaleme aldığı dizelerin günümüz olaylarına da ışık tuttuğunu ifade etti.

Turne kapsamında birçok ilde sahnelenen ve yoğun ilgi gören “Firavunla Yüz Yüze”nin Çorum gösterimine tüm sanatseverler davet edildi.

Muhabir: ÖMÜR SOYTEMİZ