Çorum’un ulaşım standartlarını yükseltecek, güvenli ve konforlu yolculuğun yeni adresi olacak Kırkdilim Tünelleri'nin açılışı için ilimize gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu Çorum Valiliği önünde karşılandı.

Vali Ali Çalgan, AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı, AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya, MHP Genel Sekreter Yardımcısı Çorum Milletvekili Vahit Kayrıcı, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, İl Genel Meclisi Başkanı Duran Bıyık, Vali Yardımcıları Erdoğan Kanyılmaz, Yeliz Mercan, Cengiz Nayman, kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri, İlçe Belediye Başkanları, AK Parti ve MHP İl, İlçe, Merkez İlçe, Kadın ve Gençlik Kolları yöneticileri tarafından çiçekle karşılanan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ilk olarak Valilik Şeref Defteri’ni imzaladı.

Daha sonra Valilik makamına geçen Bakan Uraloğlu ve beraberindeki protokol üyeleri burada bir süre dinlendikten sonra Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yatırım ve hizmetleri ile ilgili düzenlenen İl Koordinasyon Toplantısı’na katıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu öğleden sonra ise Çorum Belediyesi, AK Parti ve MHP’yi ziyaret ettikten sonra Çorum -Laçin Yolu ve Kırkdilim Tünelleri açılış törenine katılarak ilimizden ayrılacak.

Öte yandan kendi sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Bakan Uraloğlu, Kadim medeniyetler şehri Çorum’a 24 yılda 93.2 milyarlık yatırım yapıldığını açıkladı. Uraloğlu bu kapsamda 359 kilometre bölünmüş yolun yapıldığını, 3 bin 483 kilometre fiber ağ döşendiğini, Çorum Laçin Yolu ve Kırkdilim Tünelleri’nin tamamlandığını ayrıca Çorum - Delice Hızlı Tren Projesi’nin devam ettiğini de duyurdu.

Muhabir: Haber Merkezi