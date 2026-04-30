Emek Partisi (EMEP) Çorum İl Örgütü, 1 Mayıs öncesi yaptığı açıklamayla işçi ve emekçileri alanlara çağırdı. Açıklamada, Türkiye’nin 2026 1 Mayıs’ına derinleşen yoksulluk, ağırlaşan çalışma koşulları ve artan siyasal baskılar altında girdiği vurgulandı.

EMEP açıklamasında, bölgesel savaşların yarattığı tabloya dikkat çekilerek, emperyalist güçler arasındaki rekabetin coğrafyayı “yangın yerine çevirdiği” ifade etti. Açıklamada, iktidarın ekonomi politikaları da eleştirilirken, “Şimşek programı” olarak anılan uygulamaların emekçiler açısından daha ağır sömürü koşulları yarattığı kaydedildi.

Açıklamada, yasal haftalık çalışma süresinin 45 saat olmasına rağmen sahada bu sürenin 50-60 saate kadar çıktığı belirtildi. Asgari ücretin 28 bin 75 TL olduğu hatırlatılarak, açlık sınırının 36 bin TL’ye ulaştığı ve ücretlilerin önemli bir bölümünün asgari ücretle çalıştığı ifade edildi.

Emeklilerin düşük aylıklarla geçinmek zorunda bırakıldığı, gençlerin işsizlik ve güvencesizlikle karşı karşıya olduğu ifade edilen açıklamada, kadınların ise hem ucuz iş gücü olarak sömürüldüğü hem de şiddete maruz kaldığı vurgulandı.

1 MAYIS İÇİN BULUŞMA ÇAĞRISI

EMEP Çorum Örgütü, 1 Mayıs’ta saat 09.00’de Hacı Bektaş Parkı’nda toplanılacağını bildirdi. Buradan oluşturacakları kortejler eşliğinde miting toplanma yeri olan Devlet Tiyatrosu Salonu önüne yürüyeceklerini açıklayan EMEP, daha sonra Türk-İş, DİSK, KESK ve Birleşik Kamu-İş’in organize ettiği mitinge katılacağını bildirdi.

