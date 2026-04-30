Memur-Sen Konfederasyonu tarafından bu yıl Çorum’da düzenlenecek 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamaları, 1 Mayıs Cuma günü saat 10.00’da Saat Kulesi Meydanı’nda gerçekleştirilecek.

Program öncesinde Çorum Öğretmenevi’nde düzenlenen basın toplantısında, Türkiye’nin dört bir yanından binlerce kişinin Çorum’da buluşacağı vurgulandı.

Diyanet-Sen Genel Başkanı Ali Yıldız, Memur-Sen’in her yıl Türkiye genelinde gerçekleştirdiği 1 Mayıs programları kapsamında bu yıl Çorum’un kutlama merkezi olarak belirlendiğini açıkladı. Yıldız, “Bu sene konfederasyon olarak kutlama programımızı Çorum’a dâhil ettik. Cuma günü saat 10.00’da tüm Türkiye dünyanın merkezi Çorum’da buluşacak. Çorum’dan haykıracak, Çorum’dan ses verecek” dedi.

1 Mayıs’ın kamu çalışanları, işçiler, emekçiler ve emekliler açısından büyük önem taşıdığını belirten Yıldız, bu yılki programın “Paylaşımda adalet, dünyada barış” mottosuyla gerçekleştirileceğini ifade etti.

Dünyanın merkezi olan Çorum’un aynı zamanda dünyada ilk yazılı barış anlaşması yapan bir medeniyete de ev sahipliği yaptığını kaydeden Yıldız, 1 Mayıs günü bu topraklardan tüm dünyaya barış sesini haykıracaklarını bildirdi.

Saat Kulesi Meydanı’ndan emeğin, emeklinin, mazlumların ve mağdurların sesi olacaklarını dile getiren Yıldız, programda çalışanların özlük haklarına ilişkin taleplerin yanı sıra Gazze başta olmak üzere dünya genelindeki insanlık dramlarına da dikkat çekileceğini kaydetti.

Memur-Sen Çorum İl Temsilcisi Fatih Okumuş ise organizasyonun detaylarına ilişkin bilgi verdi. Misafirlerin saat 09.00 itibarıyla alana alınmaya başlanacağını belirten Okumuş, Cuma namazı nedeniyle program akışının buna göre planlandığını söyledi.

Okumuş, “Şu ana kadar bize ulaşmayan il neredeyse kalmadı. Türkiye’nin dört bir yanından, Edirne’den Osmaniye’ye, Kars’tan Mersin’e kadar birçok teşkilat üyemiz Çorum’da olacak” ifadelerini kullandı.

