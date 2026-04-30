Çorum İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Sinan Zehir, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Dr. İhsan Demirbaş ile birlikte Osmancık Devlet Hastanesi’ne kapsamlı bir ziyaret gerçekleştirdi.

Ziyaret kapsamında hastanenin acil servis, poliklinikler, yataklı servisler ve destek birimleri başta olmak üzere tüm tıbbi ve idari alanlarında detaylı incelemelerde bulunuldu. Sağlık hizmet sunumunun etkinliği, hasta güvenliği ve hizmet süreçlerinin işleyişi yerinde değerlendirilirken, hastane yönetimi ve sağlık çalışanlarıyla yapılan görüşmelerde sahadaki uygulamalara ilişkin bilgi alındı, öneri ve talepler ele alındı.

Prof. Dr. Sinan Zehir, ziyaret sırasında hasta ve hasta yakınlarıyla da bir araya gelerek geçmiş olsun dileklerini iletti ve sağlık hizmetlerine ilişkin memnuniyet düzeylerini dinledi. Zehir, vatandaş memnuniyetinin sağlık hizmetlerinin başarısında temel bir gösterge olduğunu belirterek, erişilebilir, hızlı ve kaliteli hizmet sunumunun yanı sıra hasta odaklı yaklaşımın güçlendirilmesine yönelik çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

Öte yandan, hastane yerleşkesinde planlanan ek hizmet binasına ilişkin yürütülen çalışmalar da yerinde incelendi. Projenin, bölgenin artan sağlık hizmeti ihtiyacına önemli katkılar sunacağı belirtilirken, yeni hizmet alanlarıyla birlikte hem fiziki kapasitenin artırılması hem de hizmet çeşitliliğinin geliştirilmesinin hedeflendiği kaydedildi.

İl Sağlık Müdürü Zehir, yaptığı değerlendirmede sağlık hizmetlerinin yalnızca ulaşılabilir olmasının yeterli olmadığını, aynı zamanda nitelikli, etkin ve sürdürülebilir şekilde sunulmasının öncelikleri olduğunu vurguladı. İl genelinde gerçekleştirilen saha ziyaretleri ve değerlendirmelerle sağlık hizmet kalitesinin sürekli iyileştirilmesine yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti.

Zehir ayrıca, sağlık sisteminin her kademesinde görev yapan çalışanlara teşekkür ederek, gösterilen özverinin toplum sağlığı açısından büyük önem taşıdığını dile getirdi.

Muhabir: KEMAL YOLYAPAR