Çorum’un Sungurlu İlçesi’nde savunma sanayi sektörü için nitelikli işgücü yetiştirilmesi adına önemli bir adım atıldı.

Sungurlu Belediyesi, Sungurlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Arca Savunma San. Tic. Aş ve Goldforce Makine ve Kimya San. Tic. Aş firmalarının katkıları ve ortaklığıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) destekleri ile hayata geçirilen “Sungurlu’nun Yükselen Değeri: Savunma Sanayi için Nitelikli İşgücü” projesinin ihalesi yapılarak imza töreni düzenledi.

Törene Sungurlu TSO Kurulu Başkanı İlhan Ambarkütükoğlu, yüklenici firma yetkilisi Başdenetçi Yarday Gül ile uzman eğitimciler Gazi Üniversitesi bünyesinden Yaşar Çerçi, Atalay Çiçek ve M. Ali Ahmetoğlu katıldı.

“Sungurlu’nun Yükselen Değeri: Savunma Sanayi için Nitelikli İşgücü” projesi kapsamında

“CNC Operatörlüğü, Kaynakçılık, Temel ATEX ve Exproof Ekipman Kullanımı, Makine Operatörlüğü, Vinç Operatörlüğü, Endüstriyel Taşıma Operatörlüğü, Kalite Kontrol ve Ölçme Teknikleri, Endüstriyel Otomasyon Programcılığı, Pnömatik ve Hidrolik ile Patlayıcı ve İmha” konularında eğitimler düzenlenecek.

Savunma sanayii alanında ihtiyaç duyulan nitelikli iş gücünün yetiştirilmesini hedefleyen projenin detayları ve başvuru süreçleri ilerleyen günlerde kamuoyu ile paylaşılacak.

Muhabir: Haber Merkezi