Çorum İli Sahipsiz Hayvanları Koruma Birliği’nin Olağan Meclis Toplantısı, Vali Ali Çalgan başkanlığında, birlik üyesi Belediye Başkanları ile İl Genel Meclisi Başkanının katılımıyla Çorum Belediyesi Meclis Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi.

Toplantıda, birlik yönetimine ilişkin önemli kararlar alındı. Tüzük gereği yapılan seçim sonucunda, Birlik Başkanlığı görevine ilk mahalli idareler genel seçimine kadar görev yapmak üzere Çorum Valisi Ali Çalgan seçildi. Ayrıca Birlik Encümen Üyeleri ile Plan ve Bütçe Komisyonu üyelerinin seçimleri de gerçekleştirildi.

Gündem kapsamında 2025 yılı Faaliyet Raporu ile Bütçe Kesin Hesabı görüşülerek oy birliğiyle kabul edildi. Toplantıda ayrıca, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde sahipsiz hayvanlara yönelik yürütülen çalışmalar ele alındı ve istişare gerektiren konular karara bağlandı.

Toplantıda değerlendirmelerde bulunan Vali Ali Çalgan, sahipsiz hayvanların yaşam koşullarını iyileştirmeye yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdüğünü belirterek, katkı sunan tüm belediyelere teşekkür etti.

