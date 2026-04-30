Kale Mahallesi Ata 25. Sokak'ta yaşayan vatandaşlar, uzun süredir yapılmayan yol nedeniyle mağdur olduklarını dile getirdi. Evlerine yaklaşık 1 yıl önce taşınan mahalle sakinleri, defalarca başvuru yapmalarına rağmen sorunlarının çözülmediğini belirterek yetkililere çağrıda bulundu.

Mahalle sakinlerinden Fırat Aksoy, yolları yapılmadığı için mağdur olduklarını, bulundukları alanın bir sokak olarak dahi adlandırılamayacağını söyledi. Aksoy, “Binamızın önüne yol yapılmadı, defalarca dilekçe verdik ama sonuç alamadık. Buraya sokak demek mümkün değil. Araçlarımız buradan nasıl geçecek? Belediye burada kaldırım çalışması başlattı kaldırım burada bitmiş böyle kaldırım mı olur? Biz yolumuzun kaldırımlarımızın yapılması için burada yeni evler yapılmasını mı bekleyeceğiz? ” ifadelerini kullandı.

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’a seslenen Aksoy, “Sayın Belediye Başkanımız, böyle bir yol olur mu? Lütfen bizim yolumuzu yapın. Burada yaşayan insanlar asfaltta yürümeyi hak etmiyor mu?” ifadesini kullandı.