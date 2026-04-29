İl Koordinasyon Kurulu toplantısında Delice-Çorum hızlı tren projesinde gelinen son durum ile ilgili bilgi veren Kocaman, projede yüzde 25 ilerleme kaydedildiğini söyledi.

75 MİLYARA MAL OLACAK

75 milyara mal olacak hızlı tren projesinin 2030 yılına kadar tamamlanmayı hedeflediklerini belirten Kocaman, projede kazı çalışmalarının yüzde 87’sinin, dolgu çalışmalarının yüzde 8,49’unun, tünel çalışmalarının yüzde 27, köprü çalışmalarının yüzde 26.19, üst geçit çalışmalarının yüzde 3, al geçit çalışmalarının yüzde 6.77, aç-kapa çalışmalarının yüzde 52, menfez çalışmalarının yüzde 4.70 bittiğini söyledi.



5 İSTASYON OLACAK

Proje kapsamında Delice-Çorum arasında 5 istasyon olacağını aktaran Kocaman, bunların “Delice Yolcu ve Yük İstasyonu, Sungurlu OSB-Yük İstasyonu, Sungurlu Yolcu İstasyonu, Çorum Yük İstasyonu ve Çorum Yolcu İstasyonu belirtti. Ayrıca Alacahöyük bir Sayding istasyonu olacağını sözlerine ekledi.