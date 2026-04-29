Çorum'da 2026 yılı 2. İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

Çorum Valisi Ali Çalgan, Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, kentte kamu kurum ve kuruluşları tarafından 223 yatırım projesinin yürütüldüğünü belirtti. Bu projelerin toplam bedelinin 127 milyar 132 milyon lira olduğunu aktaran Çalgan, önceki dönem harcama tutarının 44 milyar liraya ulaştığını söyledi.

2026 YILININ ÖDENEĞİ 31 MİLYAR 695 MİLYON

2026 yılı ödeneğinin 31 milyar 695 milyon lira olduğunu bildiren Çalgan, “2026 yılı “birinci izleme dönemi” itibariyle harcama tutarı 3 milyar 235 milyon Türk lirasıdır. 2026 yılı nakdi gerçekleşme oranı yüzde 10,21’dir.” dedi.

Vali Çalgan’ın konuşmasının ardından TCDD Yapım Dairesi Başkanlığı Altyapı Yapım Şube Müdürü Necdet Kocaman Kırıkkale (Delice)-Çorum hızlı tren projesinin son durumu ile ilgili bilgi verirken, Karayolları Samsun Bölge Müdür Yardımcısı Alican Birincioğlu, Çorum’da yapımı devam eden ve ihale aşamasında olan yollar, Devlet Su İşleri 5.Bölge Müdürü İbrahim Yaroğlu ise yapımı devam eden ve yatırım aşamasında olan baraj, gölet, taşkın koruma ve sulama projeleri ile ilgili katılımcıları bilgilendirdi.

Toplantıda, diğer kamu kurumlarının temsilcileri de kentte yürüttükleri projelere ilişkin sunum yaptı.

TSO Meclis Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıya Vali Yardımcısı Yeliz Mercan, Belediye Başkan Yardımcısı Alper Zahir, DSİ 5.Bölge Müdürü İbrahim Yaroğlu, Karayolları Samsun Bölge Müdür Yardımcısı Alican Birincioğlu, TCDD Yapım Dairesi Başkanlığı Altyapı Yapım Şube Müdürü Necdet Kocaman, ilçe belediye başkanları ve kurum müdürleri katıldı.