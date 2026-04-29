Çorum esnafının seçkin kişiliklerinden, eski Nuriler Giyim Mağazası Sahibi Nurettin İlbars’ın cenazesi, bugün Akşemsettin Camii’nde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazından sonra Ulumezar’da toprağa verildi.

Fatma İlbars’ın eşi, Nurten Çağlar, Prof.Dr. Mehmet Kesim ve Ahmet İlbars’ın babaları, Gülbeyaz Kesim ve Münibe İlbars’ın kayınpederleri, Barış Çağlar, Eren Kesim, Emre İlbars ve Elif İlbars’ın dedeleri olan Nurettin İlbars, önceki gece 97 yaşında hayata veda etmişti.

Nurettin İlbars’ın cenaze namazına, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın da katıldı.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.