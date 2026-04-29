Cumhuriyet Halk Partisi Çorum İl ve Merkez İlçe Örgütü, esnafı ziyaret ederek 1 Mayıs Emek ve Demokrasi Bayramına davet etti.

CHP İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz, Merkez İlçe Başkanı Resul Yiğitoğlu, İl Kadın Kolları Başkanı Özlem Güngör, İl Genel Meclisi Üyesi Ömer Boyraz ve İl-İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri, esnafı ziyaret ederek 1 Mayıs yürüyüşüne ve kitlesel basın açıklamasına davet etti.

CHP heyeti, “kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber, ya hiç birimiz”, “ya onurlu bir yaşam, ya da bu kara düzen” başlıklı broşürleri esnafa dağıtarak partinin emek kesimine yönelik projelerini açıkladı.

CHP İl Başkanı Dinçer Solmaz, “asgari değil, insanca yaşamayı esas alan bir ücret sistemi kuracağız.

Taşerona, güvensizliğe, kayıtdışılığa ve kamuda kayırmacılığa son vereceğiz” dedi.

İnsanca koşullarda yaşanabilir bir emeklilik sistemi inşa edeceklerini bildiren Solmaz, sendikasızlaştırmaya ve toplu sözleşme hakkının gaspına son vereceklerinin altını çizdi.

İş cinayetlerine karşı güçlü bir denetim düzeni kuracaklarını vurgulayan Solmaz, denetimlerin artacağını, iş cinayetlerindeki cezasızlığa son vereceklerini kaydetti.

Solmaz, “çalışma saatlerini kısaltacağız, yaşam süresini uzatacağız. Kıdem tazminatı hakkını gasp ettirmeyeceğiz. Kadın emeğini görünür kılacağız. Cinsiyet eşitliğini emek politikalarının temeline yerleştireceğiz. Gençlerin geleceğini MESEM’lerde değil, nitelikli eğitim ve güvenceli istihdamla kuracağız. Vergi yükünü emeğin sırtından alacağız. Toplumsal yaşamı dönüştüreceğiz” diyerek CHP’nin emek kesimine yönelik projelerinden bahsetti.

