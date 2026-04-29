ÇESOB Başkanı Recep Gür, 1 Mayıs Cuma günü gerçekleştirilecek olan Olağan Genel Kurul öncesi tüm il ve ilçe esnaf odası başkanlarını ve oda yöneticilerini kongreye davet ederek, birlik ve beraberlik çağrısında bulundu.

8 yıldır başkanlığını yürüttüğü ÇESOB’a yeniden aday olduğunu kaydeden Gür, Genel Kurul’un Çorumlu tüm esnaf ve sanatkar camiasına hayırlı ve uğurlu olmasını temenni etti.

2026 yılının Ocak ayında başlayan esnaf odası seçimlerinin Mart ayında tamamlandığını, oda seçimlerinin kavgasız, gürültüsüz ve adeta demokrasi şöleninde gerçekleştiğinin altını çizen Başkan Gür, kongre sürecini Cuma günü yapacakları Birlik Başkanlığı seçimleri ile taçlandıracaklarını söyledi.

Bugüne kadar Birliğe bağlı Çorum merkezde 19, ilçelerde de 21 esnaf odası olmak üzere 40 odayla esnaf ve sanatkarlara hizmetin en güzelini sunmanın gayreti içerisinde olduklarını kaydeden Recep Gür, yeni dönem için kendisine destek veren vermeyen tüm oda yöneticilerine ayrı ayrı teşekkür etti.

Bu zaman zarfında Birliğin kapısının herkese açık olduğunu aktaran Gür, telefonunun da 24 saat esnaf ve sanatkarların emrinde olduğunu dile getirdi.

Tekrar göreve seçilmesi halinde ekibiyle birlikte Çorumlu esnaf ve sanatkarların hak ve menfaatlerini gözetmeye devam edeceklerinin altını çizen Recep Gür, ayrıca esnaf ve sanatkarlar arasındaki birlik ve beraberliğin tesisi ve devamı için bundan önce olduğu gibi bundan sonrada elinden gelen tüm gayreti göstereceğini kaydetti.

Hiçbir esnaf odasını diğerinden ayırmadığını ve tüm odalara eşit mesafede olduğunu belirten Gür, “Her şey Çorumlu esnaf ve sanatkarlarımız için. Biz burada koltukta oturmak için değil, esnafa hizmetkar olmak için buradayız” dedi.

Birliği bugüne kadar en güzel şekilde temsil etmeye özen gösterdiğini vurgulayan Recep Gür son olarak, 1 Mayıs Cuma günü saat 10.00’da ÇESOB Derviş Günday Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilecek olan Genel Kurul’un tüm esnaf ve sanatkar camiasına şimdiden hayırlı olması temennisinde bulunarak, rakibi Erol Bozkurt’a da başarılar diledi.

