Çorum Valisi Ali Çalgn’ın evsahipliğinde Tokat Valisi Abdullah Köklü başkanlığında, Samsun Valisi Orhan Tavlı ile Amasya Valisi Önder Bakan’ın da katılımı ile düzenlenen toplantıda gündem maddeleri görüşüldü.

Toplantıda konuşan OKA Başkanı Vali Abdullah Köklü, 2025’te uygulamaya konulan “Türkiye Yüzyılı Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı”nın en kapsamlı destek unsur ve tutarlarına sahip alt programı “Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı”nın illerin kendi potansiyeline göre kalkınmasını hedeflediğini dile getirerek 2030 yılına kadar gündemde olacak bu teşvik programının her yıl, her il için 4 farklı yatırım başlığında destekleneceğini hatırlattı.

“YEREL KALKINMA HAMLESİ

2026 BAŞVURUSU SÜRÜYOR”

2025 Yılı Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı başvurularını Şubat ayında yaptıkları toplantıda değerlendirerek Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na sunulduğunu, Bakanlığın yapacağı nihai değerlendirmenin ardından program kapsamında destek almaya hak kazanacak firmaları kamuoyu ile paylaşacağını da belirten Vali Köklü: “Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı 2026 Yılı Çağrısı, 20 Şubat 2026 tarihinde ilan edilmiş; başvurular ise 2 Mart 2026 tarihi itibarıyla alınmaya başlanmıştır. 15 Mayıs 2026 tarihine kadar devam edecek çağrı sürecinde, yatırımcıların bölgemizde tarım, sanayi ve hizmetler sektörlerinde belirlenen 16 yatırım başlığına yönelik başvurularına Amasya, Çorum, Samsun ve Tokat Yatırım Destek Ofislerimiz rehberlik yapmaktadır” dedi.

ANADOLUDAKİLER PROJESİ

İÇİN ÜRÜNLER BELİRLENDİ

Toplantıda Emine Erdoğan himayesinde sürdürülen “Anadoludakiler Projesi” uyarınca paydaş görüşmeleri ve toplantılar sonucunda belirlenen aday ürünleri istişare edeceklerini, daha sonraki süreçte belirlenecek ürünler için durum raporları hazırlanacağını, ardından ürün analiz çalıştayları yapılarak yol haritasını da hazırlayacaklarını anlatan Köklü, “Yapılacak tüm bu çalışmaların neticesinde belirleyeceğimiz ürünün değer zincirini güçlendirmeye yönelik Ajans müdahaleleri faaliyet ve proje bazlı olarak hayata geçirilecektir” diye konuştu.

“YEŞİL GEÇİŞ” ÇAĞRISI

Dünya Bankası destekli Türkiye Sosyal Kapsayıcı Yeşil Geçiş Projesi’nin (SoGreen) ülkemizin yeşil dönüşüm sürecini hem çevresel hem de sosyal boyutlarıyla ele alan kapsamlı bir kalkınma projesi olduğunu belirterek Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda ve Dünya Bankası işbirliğiyle yürütülen SoGreen’in yeşil ekonomiye geçiş sürecini hızlandırma odağında olan bir proje olduğunu da hatırlatan OKA Başkanı Abdullah Köklü; “2025 yılında başlayan bu proje 2032 yılına kadar bölgemizin gündeminde olacak ve farklı destek mekanizmaları ile bölgemizde ihtiyaç duyulan yeşil ekonomi yatırımları farklı bileşenler aracılığı ile desteklenecektir. Geçtiğimiz Temmuz ayında projenin ilk etabı olan 30 milyon TL bütçeli Hızlandırıcı Programını ilan etmiştik. Bu program kapsamında destek almaya hak kazanan 19 proje ile sözleşme süreçleri tamamlanmış ve projelerin uygulama dönemi başlamıştır.

OKA BÖLGESİ İLLERİNE

240 MİLYONLUK DESTEK

Programın ikinci etabında; 26 Mart 2026 tarihinde, 10 Kalkınma Ajansı tarafından 31 ilde uygulanacak toplam 3 milyar TL bütçeli Geri Ödemeli Finansman Desteği Programı ilan edilmiştir Program ilan eden ilk 10 Kalkınma Ajansı arasında Orta Karadeniz Kalkınma Ajansımız da bulunmaktadır. Program kapsamında 240 milyon TL tutarında bir kaynağı bölgemize aktaracağız. Sosyal kalkınmayı göz ardı etmeden yapılması planlanan 2,5 milyon TL ve 7,5 milyon TL arasındaki yeşil geçiş odaklı yatırımlara Vakıfbank aracılığı ile 6 ay ödemesiz, 24 ay eşit taksitlerde geri ödemesi yapılacak bir finansman desteği sağlanacaktır. Program aracılığı ile 2026 yılında bölgemizde, yeşil dönüşüm odağında toplam 270 milyon TL’lik bir kaynağı harekete geçirmiş olacağız” şeklinde konuştu.

Vali Köklü, Çorum Valisi Ali Çalgan’ın evsahipliğinde yapılan toplantıya katılan bölge valileri, belediye başkanları, il genel meclisi başkanları ve TSO başkanlarına da teşekkür etti.

Öte yandan OKA Toplantısı için Çorum’a gelen Tokat Valisi Abdullah Köklü, Samsun Valisi Orhan Tavlı, Amasya Valisi Önder Bakan ile OKA Yönetim Kurulu üyeleri Vali Ali Çalgan’ı makamında ziyaret ederek bir süre görüştü.

Muhabir: Haber Merkezi