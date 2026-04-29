Çorum’da akademi camiasını yasa boğan bir gelişme yaşandı. Hitit Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Kutlu (66) , bir süredir mücadele ettiği hastalığa yenik düşerek hayatını kaybetti.

Yaklaşık 5-6 aydır kolon kanseri tedavisi gören Kutlu’nun, dün gece saat 03.30 sıralarında evinde yaşamını yitirdiği öğrenildi. Akademik kariyeri boyunca birçok öğrenci yetiştiren ve bilimsel çalışmalarıyla tanınan Prof. Dr. Kutlu’nun vefatı, başta görev yaptığı fakülte olmak üzere üniversite camiasında derin üzüntüye neden oldu.

Merhum Prof. Dr. Mehmet Kutlu’nun cenazesinin, bugün ikindi namazına müteakip Yozgat’ın Sarıkaya ilçesine bağlı Hasbek köyünde toprağa verileceği bildirildi.

