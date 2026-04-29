Bedesten’in üst katında bulunan ve 8 farklı atölyeye ev sahipliği yapan Aile Yaşam Merkezi’nin tanıtımına Vali Ali Çalgan, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Sahit Aydın, OKA Genel Sekreteri Mehlika Dicle, OKA İl Temsilcisi Tuğba Purtul Kılıç, Belediye Başkan Yardımcıları İsmail Yağbat, Alper Zahir, aileler ile çocukları katıldı.

Çorum Belediyesi tarafından hayata geçirilen Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında OKA tarafından desteklenen Aile Yaşam Merkezi’nin tanıtım videosunun izlenmesi ile başlayan programda İlham Atölyesi’nde eğitim gören çocukların tiyatro gösterisi izlendi.

Programda daha sonra OKA Genel Sekreteri Dicle, Belediye Başkanı Aşgın ve Vali Çalgan birer konuşma yaptı.

Merkezin açılmasının üzerinden 6 ay geçtiğini ve bu sürede 30 bini geçkin çocuğun buradaki 8 farklı atölyede eğitim aldığını söyleyen Aşgın, bu sayının her geçen gün daha da artacağını dile getirdi. Konuşmaların ardından Vali Çalgan ile protokol üyeleri Aile Yaşam Merkezi atölyelerini ziyaret ederek burada kadın, çocuk, genç ve ailelere yönelik verilen hizmetler hakkında bilgi aldılar.

Muhabir: ÖMÜR SOYTEMİZ