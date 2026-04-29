Kent merkezine 30 kilometre uzaklıktaki Kadıderesi köyünde bulunan “Gümgüm” olarak da bilinen Susuz Şelale, doğal güzelliğiyle görenleri mest ediyor. Suyun oluşturduğu büyükçe bir mağaranın içine dökülen şelale, içeri girilerek görülebiliyor. Gözlerden uzak kalmayı başaran ve yılın belli döneminde akan doğa harikası şelale, keşfedilmeyi bekliyor.
Kendi imkânlarıyla bölgede mesire alanı ve şelaleye ulaşılabilmesi için patika yol yapan Kadıderesi köyü sakinleri, herkesi şelaleyi görmeye davet etti.

“İÇERİSİ SUDAN DOLAYI ÇOK SERİN”
Şelaleyi gören herkesin çok beğendiğini ifade eden köy muhtarı Cesur Kaya, “Köyümüzün yaklaşık 200 metre üstünde şelalemiz var. Bunun 100 metre yanına, köyümüzün Avrupa'daki yardımlaşma derneği ve köy halkı olarak bir mesire alanı yaptık. İnsanların güzel vakit geçirebileceği bir alan ve şelaleye yürünecek patika yol kazandırdık. İnşallah insanlar burayı güzel şekilde kullanırlar, tertemiz bırakırlar. Şelaleye mağara gibi bir girişten girdikten sonra üzerinde kubbe gibi bir taş var ve çok güzel bir ambiyans var. Gören hayran kalıyor. İçerisi sudan dolayı çok serin. Herkesin görmesi lazım” dedi.
Şelaleyi ziyaret eden vatandaşlar ise güzellik karşısında hayran kaldıklarını ve herkesin görmesi gerektiğini ifade etti.

Muhabir: İhlas Haber Ajansı