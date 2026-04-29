CHP İl Başkanlığında düzenlenen toplantıda köylerin sorunları masaya yatırıldı. İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz, Merkez İlçe Başkanı Resul Yiğitoğlu, Muhtarlardan Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Önder Göcen’in yönetiminde yapılan toplantıya; Çorum Merkez Köy Muhtarları Yardımlaşma Dayanışma Derneği Başkanı Hacı Koca, Çorum Merkez Köy Muhtarları Derneği Başkan Vekili Mutlu Kılıç ile Çorum merkez köylerinin muhtarları katıldı. Toplantıda köylerin başta yol, içme ve sulama suyu ile diğer altyapı sorunları ele alındı.

CHP İl Başkanı Solmaz, köylerin sorunlarının ve çözüm önerilerinin takipçisi olacaklarını belirtti.

Muhabir: KEMAL YOLYAPAR