İl Koordinasyon Kurulu toplantısında konuşan Bölge Müdürü Yaroğlu, "Geçen seneye nazaran şu an iyi durumdayız. Hemen hemen tüm barajlarımızda doluluk oranında bir iyileşme var. Çorum’da bu sene içme suyu sıkıntısı görünmüyor." dedi.

Ocak ayında yüzde 1’lere kadar inen barajlardaki doluluk oranının şu anda yüzde 20’lere kadar yükseldiğini vurgulayan Yaroğlu, Çorum’un yıllık içme suyu miktarının 20 milyar metreküp olduğunu şu anda sadece Alaca Koçhisar Barajı’ndan bu miktarı karşılamaya yeteceğini ifade etti.



Yozgat tarafından da ciddi su akışı sağlandığını bildiren Yaroğlu, sadece içme suyu için kullanılan Koçhisar Barajı’nın yeniden sulamaya açılması için de görüşmeler yaptıklarını kaydetti.

Barajlardaki doluluk oranlarının sevindirici olduğunu belirten Yaroğlu, barajlardaki doluluk oranını şöyle açıkladı: “Yenihayat Barajı’nın doluluk oranı %31, Çorum Barajı’nın doluluk oranı %66, Alaca Barajı’nın doluluk oranı %63, Hatap Barajı’nın doluluk oranı %15, Koçhisar Barajı’nın doluluk oranı yüzde 17, Obruk Barajı’nın doluluk oranı ise %85.”