Çorum’da sağlık altyapısını güçlendirecek önemli bir yatırımda sona gelindi. Yavruturna Mahallesi’nde yapımı süren Aile Sağlığı Merkezi, Toplum Sağlığı Merkezi, Sağlıklı Hayat Merkezi ve 2 adet 112 Acil Sağlık İstasyonu’nun inşaat çalışmalarında artık son aşamaya gelindi.

Çorum İl Sağlık Müdürü Sinan Zehir, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Hübeyin Göksal ile birlikte devam eden projede incelemelerde bulundu. Yetkililer, kısa süre içerisinde hizmete açılması planlanan tesisin bölge halkına kapsamlı sağlık hizmeti sunacağını belirtti.

İl Sağlık Müdürü Zehir, yaptığı açıklamada, 2025 yılı Şubat ayında yapımına başlanan tesisin modern mimari anlayış ve güncel tıbbi donanımlarla inşa edildiğini ifade ederek, “Bu kapsamlı proje ile birinci basamak sağlık hizmetlerinin daha hızlı, etkin ve bütüncül bir şekilde sunulması hedeflenmektedir. Vatandaşlarımız koruyucu, tedavi edici ve rehabilite edici sağlık hizmetlerine tek merkezden, konforlu koşullarda ulaşabilecek” dedi.

KORUYUCU SAĞLIK HİZMETLERİNDE YENİ DÖNEM

Kompleks bünyesinde yer alacak Sağlıklı Hayat Merkezi ile koruyucu sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesi amaçlanıyor. Merkezde Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM), obezite ile mücadele birimi, sigara bıraktırma polikliniği, ruh sağlığı destek hizmetleri, fiziksel aktivite salonu, ağız ve diş sağlığı hizmetleri, çocuk gelişimi birimi ile enfeksiyon kontrol birimi gibi birçok hizmet aynı çatı altında sunulacak. Bu sayede hastalıkların erken teşhisi ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarının yaygınlaştırılması hedefleniyor.

9 BİRİMLİ AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ HİZMET VERECEK

Toplam 9 aile hekimliği biriminin yer alacağı Aile Sağlığı Merkezi’nde ise aile hekimliği hizmetlerinin yanı sıra aşı uygulamaları, gebe ve çocuk takipleri ile temel sağlık hizmetleri kapsamlı şekilde sunulacak. Bölgenin nüfus yoğunluğu göz önünde bulundurularak planlanan merkez, modern ve konforlu bir sağlık hizmeti ortamı sağlayacak.

ACİL MÜDAHALEDE HIZ ARTACAK

Proje kapsamında hizmet verecek 2 adet 112 Acil Sağlık İstasyonu ile acil sağlık hizmetlerinde önemli bir hız kazanılması hedefleniyor. Stratejik konumda planlanan istasyonlar, donanımlı ambulanslar ve uzman ekiplerle 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet sunacak.

BÖLGE HALKINA ENTEGRE SAĞLIK HİZMETİ

Hayata geçirilen bu yatırımla birlikte Yavruturna Mahallesi ve çevresinde yaşayan vatandaşların sağlık hizmetlerine erişimi önemli ölçüde kolaylaşacak. Entegre yapısı sayesinde hem rutin hem de acil sağlık hizmetleri aynı yerleşke içerisinde sunulabilecek.

Yetkililer, sağlık hizmetlerinde kaliteyi artırmaya ve hasta memnuniyetini en üst seviyeye çıkarmaya yönelik çalışmaların artarak devam edeceğini vurguladı.

Muhabir: SELDA FINDIK