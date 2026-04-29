Milliyet'te yer alan habere göre, Adalet Bakanı Akın Gürlek’in “Faili meçhul suçların cezasız kalmaması temel önceliğimizdir” diyerek, Ceza İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde ,”Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı” kurulduğunu açıklamasının ardından, bu özel birimin aydınlatılması için çalışacağı dosyaların belirlenmesi için ilk etapta 81 ildeki tüm adliyelerde tarama gerçekleştirildi. Türkiye’nin bir anlamda faili meçhul haritasını ortaya koyan çalışma sonucunda ilk etapta 75 ilde 693 kişinin katledildiği 638 faili meçhul dosyası yeniden incelemeye alındı.

Bakan Gürlek, sosyal medya hesabından çalışmaya ilişkin yaptığı açıklamada, Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı ile kadın ve çocuk cinayetleri başta olmak üzere toplum vicdanını yaralayan tüm dosyaları yeniden mercek altına aldıklarını ifade etti.

Bakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı, sadece dosya incelemekle kalmayacak, Cumhuriyet Başsavcılıkları bünyesinde derdest bulunan dosyalar kapsamında suçluların cezasız kalmaması için teknik, kriminal ve analitik yöntemler konusunda ilgili kurumlara rehberlik ederek, güçlü bilgi akışını sağlayacak.

REKOR İZMİR'DE

Bakanlığın verilerine göre, faili meçhul dosya sayısında rekor İzmir’de. 51 maktule ilişkin 49 faili meçhul dosyanın tespit edildiği İzmir’i, 34 dosya ve 35 maktul ile Sakarya, 30 dosya ve 31 maktul ile Trabzon takip ediyor. Dosya sayısı en yüksek ilk 10 arasında Giresun, Tokat, Tekirdağ, Malatya, Kahramanmaraş, Çanakkale ve Diyarbakır da yer alıyor. Ankara ve İstanbul’da ise önem arz eden 10’ar dosya ve 10’ar maktul yönünden incelemeler yürütülecek.

ÇORUM'DA RASTLANMADI

Faili meçhul dosya tespiti olmayan iller ise şunlar: Bartın, Çorum, Erzincan, Niğde, Sivas ve Şırnak.