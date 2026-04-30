Meteoroloji Genel Müdürlüğü 10. Bölge Müdürlüğü, bölge genelinde etkili olması beklenen kuvvetli yağışlara karşı vatandaşları uyardı. Yapılan son değerlendirmelere göre, 1 Mayıs Cuma günü öğle saatlerinden itibaren Çorum’da yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Uyarıya göre, yağışların akşam saatlerinden itibaren hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülebileceği belirtildi.

Yetkililer, kuvvetli yağış nedeniyle sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yerel dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini vurguladı.

Uyarının 1 Mayıs saat 13.00 ile 2 Mayıs saat 12.00 arasında geçerli olacağı bildirildi.

