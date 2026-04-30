Alınan bilgiye göre, Sungurlu Mahallesi’nde bulunan bir okulun bahçesinde hafta sonu toplanan bir grup çocuğun silahla oynadığını gören vatandaşlar durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine kısa sürede sevk edilen polis ekipleri, okul bahçesinde bulunan şahıslar üzerinde arama yaptı.



Yapılan aramada, ihbara konu tabanca gençlerden birinin üzerinde ele geçirildi.

Silahı taşıdığı belirlenen genç, polis ekiplerince gözaltına alınarak polis aracına götürüldü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.