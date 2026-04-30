Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Çorum-Laçin yolu ile Kırkdilim tünellerinin açılış töreninde önemli açıklamalarda bulundu. Çorum’un tarih ve kültür açısından önemli bir merkez olduğuna dikkat çeken Uraloğlu, yapılan yatırımlarla kentin ulaşım altyapısının daha da güçlendirildiğini söyledi.

Çorum’un Anadolu’nun kadim şehirlerinden biri olduğunu vurgulayan Uraloğlu, “Hitit medeniyetinin başkenti olan Çorum, Karadeniz’i İç Anadolu’ya bağlayan önemli bir kapıdır. Her köşesinde bir uygarlığın izini taşıyan bu şehir, aynı zamanda gelişen sanayisiyle önemli bir ihracat merkezidir” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Yol medeniyettir” sözünü hatırlatan Uraloğlu, ulaşım yatırımlarının kalkınmadaki rolüne dikkat çekti. 2002 yılından bu yana bölünmüş yol seferberliği kapsamında önemli mesafeler kat edildiğini belirten Uraloğlu, “Bölünmüş yol uzunluğumuzu 6 bin 101 kilometreden 30 bin kilometrenin üzerine çıkardık. Sadece 6 il birbirine bağlıyken bugün 77 ilimizi bölünmüş yollarla birbirine bağladık” diye konuştu.

Köprü, viyadük ve tünel yatırımlarına da değinen Uraloğlu, “Köprü ve viyadük uzunluğunu 311 kilometreden 821 kilometreye, tünel uzunluğunu ise 50 kilometreden 856 kilometreye çıkardık. Sadece 2025 yılında 57 kilometre tünel inşa ettik. 80 yılda yapılan tünel uzunluğunu 16 kat artırdık” ifadelerini kullandı.

Çorum özelinde yapılan yatırımları da paylaşan Uraloğlu, 2002 yılından bu yana kentin ulaşım ve iletişim altyapısına 93 milyar liranın üzerinde yatırım yapıldığını söyledi. “Bölünmüş yol uzunluğunu 59 kilometreden 408 kilometreye, sıcak asfalt yol uzunluğunu ise 59 kilometreden 479 kilometreye çıkardık” dedi.

Çorum-Ankara, Çorum-Samsun, Çorum-Yozgat ve Çorum-İskilip yolları başta olmak üzere birçok önemli projeyi tamamladıklarını belirten Uraloğlu, İskilip şehir geçişinde kalan eksiklerin de bu yıl tamamlanacağını ifade etti.



Çorum Çevre Yolu’nda da önemli kavşak projelerinin hayata geçirildiğini söyleyen Uraloğlu, “Burunçiftlik, İskilip, Osmancık ve üniversite kavşaklarını tamamlayarak vatandaşlarımızın hizmetine sunduk” dedi.

Yeni yatırımlarla Çorum’un ulaşım ağının daha da güçleneceğini belirten Uraloğlu, şehrin bölgesel ticaret ve lojistik açısından öneminin artacağını sözlerine ekledi.

TÜNEL PROJESİYLE GÜVENLİ VE KONFORLU ULAŞIM

Bakan Uraloğlu, yapılan tünel çalışmasına değinerek, “Esasında iki ile çarpın çünkü tünel yaptık. İki yüz metre tünel yapmışız burada. Dile kolay. Tekrar hayırlı uğurlu olsun değerli kardeşlerim” dedi.

Heyelan, kaya düşmesi ve şev kayması gibi risklerin ortadan kaldırıldığını vurgulayan Uraloğlu, vatandaşların artık bu güzergâhı korku ve tedirginlik duymadan, güven ve konfor içinde kullanabileceklerini belirtti.

SEYAHAT SÜRESİ YARIYA İNDİ

Proje kapsamında hizmete sunulan 25 kilometrelik kesimde seyahat süresinin yarım saatten yaklaşık 15 dakikaya düştüğünü ifade eden Uraloğlu, bu sayede önemli bir zaman kazancı sağlandığını söyledi.

Yıllık tasarrufun 350 milyon lirası zamandan, 68 milyon lirası akaryakıttan olmak üzere toplam 418 milyon lirayı bulacağını belirten Uraloğlu, “Birkaç yıl içerisinde tünel kendisini amorti edecek” dedi.

ÇORUM HIZLI TRENLE TANIŞIYOR

Karayolu yatırımlarının yanı sıra demiryolu projelerine de değinen Uraloğlu, Çorum’un ilk kez hızlı tren ağına dahil edileceğini açıkladı.

Ankara-Kırıkkale-Çorum-Samsun hızlı tren hattının önemine dikkat çeken Uraloğlu, bu projenin Türkiye’nin en önemli demiryolu yatırımlarından biri olduğunu ifade etti.

HIZLI TREN PROJESİNDE İLERLEME %25

Delice’den başlayıp Çorum ve Merzifon üzerinden Samsun’a ulaşacak 293 kilometrelik hattın 120 kilometrelik Delice-Çorum kesiminde çalışmaların sürdüğünü belirten Uraloğlu, “Genel ilerleme yüzde 25 seviyesinde. Yani neredeyse dörtte birini bir yılda bitirdik” dedi.

ANKARA-ÇORUM ARASI 1 SAAT 20 DAKİKA

Saatte 200 kilometre hıza uygun planlanan hattın tamamlanmasıyla Ankara-Kırıkkale-Çorum arasında kesintisiz hızlı tren bağlantısı sağlanacağını belirten Uraloğlu, Çorum-Ankara arasının 1 saat 20 dakikaya düşeceğini söyledi.

Hattın devamı için yapılan ihalelere de değinen Uraloğlu, Çorum-Merzifon kesiminin ihalesinin 27 Nisan’da, Merzifon-Havza kesiminin ise 28 Nisan’da gerçekleştirildiğini açıkladı. Havza-Samsun kesiminin ihalesinin de kısa sürede yapılmasının planlandığını belirtti.



ANKARA-SAMSUN 2,5 SAAT OLACAK

Projelerin tamamlanmasıyla Ankara-Samsun arasının 2,5 saate düşeceğini ifade eden Uraloğlu, yılda 12 milyon yolcu ve 14 milyon ton yük taşınmasının hedeflendiğini söyledi.

Bu sayede Samsun Limanı’nın Çorum üzerinden Mersin ve Akdeniz’e hızlı trenle bağlanacağını vurguladı.

ÇORUM STRATEJİK MERKEZ HALİNE GELECEK

Projenin Çorum’un doğu-batı ve kuzey-güney koridorlarındaki stratejik konumunu güçlendireceğini belirten Uraloğlu, şehrin ticaret, turizm ve sanayi potansiyelinin artacağını ifade etti.

Konuşmasının sonunda yolların sadece ulaşım aracı olmadığını vurgulayan Uraloğlu, “Biz karayollarını medeniyet köprüsü, bereket yolu, kardeşlik yolu olarak görüyoruz. Her yeni yol, tünel ve köprüyle Türkiye’yi büyütüyor ve güçlendiriyoruz” dedi.

Bakan Uraloğlu’nun konuşmasının ardından Kırkdilim tünellerinin açılış kurdelesi kesildi.

Törene Vali Ali Çalgan, AK Parti Çorum Milletvekilleri Yusuf Ahlatcı ve Oğuzhan Kaya, MHP Çorum Milletvekili Vahit Kayrıcı, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Karayolları Genel Müdürlüğü bürokratları, siyasetçiler ve çok çok sayıda vatandaş katıldı.