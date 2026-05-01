ÇORUM HABER’in fahri köşe yazarlarından, eğitimci Mustafa Aydınlı’nın ağabeyi Abdullah Aydınlı (79), bir süreden beri tedavi görmekte olduğu İzmir Şehir Hastanesi’nde geçirdiği kalp krizi sonucu önceki gün hayatını kaybetti.

Döndü Aydınlı’nın eşi, Ali Rıza Aydınlı, İlke Aydınlı, Yusuf Aydınlı ve Özgür Aydınlı’nın babası, Satı Aklıklı’nın kardeşi, Döne Deniz, Celal Aydınlı, Hüsniye Aydınlı, Mustafa Aydınlı, Bayram Aydınlı ve Mehmet Aydınlı’nın ağabeyleri olan Abdullah Aydınlı’nın cenazesi, 29 Nisan 2026 Çarşamba günü Kızılkarık Cemevi’nde düzenlenen cenaze töreninin ardından Kurşunlu Mezarlığı’nda toprağa verildi. Cenazeye aile fertleri, akrabaları, hemşehrileri ve sevenleri katıldı.

ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.