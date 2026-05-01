Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Mücahid Taylan’ın Macaristan’daki şirketi üzerinden başında olduğu kuruma et sattığı iddialarının ardından, CHP Çorum Milletvekili ve KİT Komisyonu üyesi Mehmet Tahtasız, kurumla ilgili yeni iddiaları gündeme getirdi.

Et ve Süt Kurumu’nun KİT Alt Komisyonu toplantısında konuşan CHP Çorum Milletvekili ve KİT Komisyonu üyesi Mehmet Tahtasız, kurumun Polonya ve Macaristan’dan yaptığı et ithalatındaki işleyişi gözler önüne serdi.

CHP Çorum Milletvekili Tahtasız, Mücahid Taylan’ın Et ve Süt Kurumu’na Genel Müdür olarak atanmasından sonra önceki yıllarda Polonya’dan et ithalatı yapılan büyük firmaların devre dışı bırakıldığını vurgulayarak, şunları söyledi:

“ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİNİN ORTAK OLDUĞU FİRMA ESK’YA ET SATIYOR”

“Tarafımıza yansıyan iddialara göre; Et ve Süt Kurumu’nun Polonya’nın en büyük kesimhaneleri Kabanos, Biernacki, Mokobody, Jacksewski, Beef Marek isimli firmalarla uzun yıllardır yapılan ticaret Mücahid Taylan’ın yönetimde göreve gelmesiyle birlikte sonlandırılmış. Bu firmalar devre dışı kaldıktan sonra ise Polonya’dan Polonia Beef (Konskowola Meat Sp.z.o.o. mezbahası), Focus Mercator ve hem faal olmayan hem de Tarım Bakanlığından onaylı olmayan bir başka firmadan daha teklif alınmış. Polonya Beef Farm firması ile anlaşma sağlanmış. Polonia Beef isimli firmanın ortaklarından birisinin Polonya’da üniversite öğrenimi gören bir Türk olduğu, bu üniversite öğrencisinin ise ESK Genel Müdürü Mücahid Taylan ile iş ilişkisi olduğu bize gelen bilgiler arasında. Soru şu; Polonya’daki üniversite öğrencisi nasıl oluyor da Et ve Süt Kurumu’na yüklü miktarda et satan firmanın ortaklarından oluyor?”

“ADRESİ BELLİ İHALELERE YAN TEKLİFLER ALINIYOR”

Et ve Süt Kurumu’nun Polonya’dan yaptığı et alımlarında ihaleyi alacak firmanın önceden belli olduğu buna karşın içlerinde Türk ortakların da bulunduğu Polonya ve Macaristan’daki firmalardan yan teklif alındığını ifade eden Mehmet Tahtasız, süreci şöyle özetledi:

“Et ve Süt Kurumu’nda yönetim değişikliğinin ardından yeni sistemin şöyle işlediği iddia ediliyor. ESK kesim ihalesi için önceden anlaşılan Polonia Beef şirketi, Focus Mercator ve göstermelik bir diğer şirket arasında teklifler toplanıyor. İhale önceden belli olduğu şekilde Polonia Beef şirketine veriliyor. Kesimler bu şirketin Koskowola Meat Sp.z.o.o. isimli mezbahasında yapılıyor. ESK’ya gönderilecek karkasların elde edileceği kesimlik hayvanlar Polonia Beef Farm tarafından toplanıyor ve Koskowola Meat Sp.z.o.o. isimli mezbahaya satılıyor. Mezbaha hayvanları aldıktan sonra bu firmaya ödemesini yapıyor. Firma hayvanları kesiyor. Elde edilen karkası anlaşılan fiyattan Et ve Süt Kurumu’na satıyor. Karkas teslim ederken karkasların arasına inek karkasının da ilave edildiği ve hepsinin dana karkas olarak satıldığı da iddialar arasında.”

YABANCI FİRMALARDA TÜRK ORTAKLAR

Et ve Süt Kurumu’na yan teklif veren Focus Mercator isimli firmanın ortaklarından ikisinin Türkiye et sektöründe önde gelen iki isim olduğunun altını çizen Mehmet Tahtasız, Macaristan’da kayıtlı olan Focus Mercator firmasının Polonya’daki et ihalesine nasıl teklif verebildiğinin de ayrıca sorgulanması gerektiğini söyledi.

CHP Çorum Milletvekili ve KİT Komisyonu üyesi Mehmet Tahtasız, Polonya’daki ihaleyi kazanan firmanın ortaklarından birisinin de kırmızı et sektöründe faaliyet gösteren üst düzey bir ismin oğlu olduğunu da dile getirdi.

SAYIŞTAY VE SAVCILIĞA ÇAĞRI

Tüm bu iddiaları Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Mücahid Taylan, ESK Genel Müdür Yardımcıları ve yöneticilerinin katıldığı KİT Alt Komisyonu Toplantısı’nda gündeme getirdiğini belirten Mehmet Tahtasız, iddialarla ilgili Et ve Süt Kurumu’ndan gelecek yanıtları da kamuoyuyla paylaşacağını aynı zamanda konuyla ilgili soru önergesi vereceğini de sözlerine ekledi.

Tahtasız, “Biz bu çok önemli iddiaların Sayıştay denetçileri tarafından araştırılmasını, bahse konu iddialar doğru ise savcılığın harekete geçmesini istiyoruz. Bu nedenle KİT Komisyonu üyesi olarak hem Sayıştay’a yazı yazacağım hem de savcılığa suç duyurusunda bulunacağım. Vatandaşımız ucuz ete hasretken Türkiye et ve süt piyasasını regüle etmekle görevli olan Et ve Süt Kurumu’nun birilerini zengin etmek için bu işlere girmesini kesinlikle doğru bulmuyoruz” dedi.