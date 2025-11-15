Tuzağa düşmeyin” uyarısı: Sert dalgalanmalara dikkat

İslam Memiş, tv100 ekranlarında Başak Şengül’ün sunduğu Doğru Yorum programında yatırımcılara seslendi. Altın ve gümüşte agresif yükselişlerin ardından sert düşüşlerin yaşandığını belirten Memiş, “Tuzağa düşmeyin” diyerek kısa vadeli alım-satım kararlarına karşı temkinli olunması gerektiğini vurguladı.

“TUZAĞA DÜŞMEYİN”

Memiş açıklamalarında şu ifadelere yer verdi; “Bu hafta altın ve gümüş fiyatları yine piyasalarda çok konuşuldu. Çünkü yine agresif bir yükseliş gördük. Bir yükseliş olacak ama tuzağa düşmeyin diye uyarımız vardı. Bugün yine ons altın ve gram altın tarafında sert düşüşler ve şu an itibariyle de devam ediyor.

O TARİHLERE ÖZELLİKLE DİKKAT

Kasım ayı ile ilgili kötümser olmadığımı zaten söylemiştim. Artı olarak Aralık ayı içinde kötümser değilim. Yine Aralık ayı içinde kimse enseyi karartmasın. İçeride dışarıda çeşitli sürprizler gerçekleşebilir. Ocak ayı itibariyle yeniden bir sayfa açılacak orası ayrı ama Kasım ve Aralık ayından korkmayın.

ALTIN YATIRIMCISI BUNU TAKİP ETMELİ

Altın yatırımcısı şunu takip etmeli; aşağıda 3 bin 800 dolar seviyesi var yukarıda 4 bin 200 dolar seviyesi var.

“KRİTİK KIRMIZI ÇİZGİ BU”

Bu bant aralığında yılsonuna kadar oyalayacaklar. Zaman zaman düşürecekler zaman zaman yükseltecekler. Kritik kırmızı çizgi 4 bin dolar seviyesi. Bu seviyenin altını yine alim fırsatı olarak görüyoruz.

“EV ALMAYACAKSAN ALTINI SATMA”

Gram altın yatırımcısı da yılsonuna kadar 5 bin 500 – 6 bin lira aralığını takip etsin. 5 bin 500 seviyelerinden alım yapmak ama nakite ihtiyaç yoksa ev, araba almayacaksa yine beklemeye devam etsin çünkü 2026 yılındaki hikâye yine malum belirsizlikler var. Yatırıcı artık fiyata değil miktara odaklanmalı.

“2026 YILINDA ‘GERÇEK VARLIK’ SATIN ALTIN”

2026 yılı manipülasyon yılıdır. 2026 yılında hiç kimse varlıklarını, birikimlerinin fiyatına değil miktarına bakması lazım ve kesinlikle herkesin gerçek varlık satın alması lazım."