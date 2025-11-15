Bahabey Çamlığı içerisinde devam eden çalışmaları yerinde inceleyen Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Agşın “Çorum susuz kalmasın diye dereleri tepeleri aşıyoruz” dedi.

Çomar Barajı mevkiinden Çimento Fabrikası arazisi içerisinde bulunan bağlantı hattına kadar olan mesafenin yaklaşık 4 kilometre olduğunu belirten Belediye Başkanı Aşgın “Şehrimizin su ihtiyacını karşılayabilmek adına yeni kuyular açıp, yeni kaynaklar buluyoruz ve yeni kaynaklar aramaya da devam ediyoruz. Çomar Barajı yakınında yaptığımız çalışmaların ardından bulunan ve toplanan sular bu hat sayesinde Bahabey İçme Suyu Arıtma Tesisimize getirilecek. 4000 metre uzunluğunda bir alanda 280 mm çapında polietilen borularla suların taşıma işlemini gerçekleştireceğiz. Şehrimizi susuz bırakmamak adına durmadan çalışıyoruz” dedi.

Muhabir: Haber Merkezi