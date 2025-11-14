Çorum'un tanınmış iş insanlarından Yusuf Kuşcu'nun ablası Neriman Bayrak (87) bugün saat 13.00 sıralarında Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım ünitesinde hayata veda etti.

Merhum Macit Bayrak'ın eşi, Bayrak Ticaret sahipleri Ahmet ve Nusret Bayrak ile Feyza Laçin'in anneleri olan Neriman Bayrak'ın cenazesi yarın (15 Kasım Cumartesi günü) Akşemseddin Camii'nde öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazından sonra Hıdırlık Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

ÇORUM HABER merhumeye Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.