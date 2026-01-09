Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi verilerine göre, Ocak 2026’dan itibaren İstanbul’da otomobilini dördüncü basamaktan sigortalatmak isteyen bir sürücünün en az 15 bin 160 TL prim ödemesi gerekecek. Türkiye genelinde yaklaşık 32 milyon sürücüyü kapsayan bu düzenleme kapsamında, trafik sigortası bulunmayan araçlar yola çıktığında polis denetimlerinde ceza uygulanacak ve araçlar bağlanacak.

ŞEHİR ŞEHİR PRİM TUTARLARI

İstanbul’da içten yanmalı motora sahip ve en riskli grup olarak tanımlanan sıfırıncı basamaktaki sürücüler için prim tutarı 45 bin 479 TL olarak belirlendi. Buna karşılık, en düşük risk grubunda yer alan sekizinci basamaktaki sürücüler 7 bin 580 TL ödeyecek. Riskli ve risksiz sürücüler arasındaki fark yaklaşık %500 seviyesine ulaştı.

Ankara’da sıfırıncı basamaktaki riskli sürücüler için prim 44 bin 192 TL, sekizinci basamaktaki düşük riskli sürücüler için ise 7 bin 365 TL oldu.

İzmir’de ise bu rakamlar sırasıyla 42 bin 905 TL ve 7 bin 151 TL olarak açıklandı.

TİCARİ ARAÇLARDA RAKAMLAR DAHA YÜKSEK

İstanbul’da ticari taksiler için sıfırıncı basamak trafik sigortası 122 bin 198 TL’ye çıkarken, sekizinci basamakta bu tutar 20 bin 366 TL olarak belirlendi.

Ankara’da ticari taksiler için en yüksek prim 118 bin 740 TL, en düşük prim 19 bin 790 TL olurken; İzmir’de en yüksek tutar 115 bin 281 TL, en düşük tutar ise 19 bin 214 TL seviyesinde gerçekleşti.

OTOBÜSLERDE REKOR ARTIŞ

İstanbul’da 31 koltuk ve üzeri kapasiteye sahip otobüslerde, sıfırıncı basamaktaki zorunlu trafik sigortası primi 292 bin 890 TL’ye yükseldi. Aynı araç grubunda sekizinci basamak için belirlenen prim ise 48 bin 815 TL oldu.

SİGORTASIZ ARAÇLARA AĞIR YAPTIRIM

2026 yılı itibarıyla zorunlu trafik sigortası yaptırmayan sürücülere 1.246 TL idari para cezası uygulanacak. Ayrıca sigorta eksikliği giderilene kadar araçlar trafikten men edilecek.