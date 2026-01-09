Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Çorum İl Müdürlüğü, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Çorum Öğretmen Evi’nde basın mensuplarıyla kahvaltı programı ile bir araya gelerek, 2025 yılında kent genelinde gerçekleştirilen faaliyetleri paylaştı.

Programında konuşan İl Afet ve Acil Durum Başkanlığı Afet Eğitim Şube Müdürlüğü personeli Veysel Maden, 2025 yılında yaşanan afetler kapsamında toplam 11 milyon 906 bin 931 lira ödeme yapıldığını söyledi.

Maden, bu tutarın 11 milyon 766 bin 931 lirasının yangın afetleri, 110 bin lirasının kaya düşmesi, 30 bin lirasının ise sel felaketi nedeniyle gerçekleştirildiğini belirtti.

Afet konutlarıyla ilgili bilgi veren Maden, Bayat ilçesi Çukuröz Köyü’nde 11, İskilip Sorkun Köyü’nde 1, Osmancık Seki Köyü’nde 1 ve Bayat Kubbeddin Köyü’nde 1 olmak üzere toplam 14 afet konutunun yapıldığını ifade etti.

Eğitim faaliyetlerine de değinen Maden, 2025 yılı boyunca düzenlenen 276 eğitim faaliyetiyle 28 bin 425 kişiye ulaşıldığını, afetlere hazırlık sürecinde hem müdahale kapasitesinin artırılması hem de toplumun bilinçlendirilmesine yönelik çalışmaların sürdürüldüğünü belirtti.

AFAD Çorum Şube Müdürü Ali Uslu ise kentte 2025 yılı içerisinde 31 kayıp vakasının yaşandığını belirterek, bu vakaların acil durum kapsamında değerlendirildiğini ifade etti.