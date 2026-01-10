Türkiye’nin efsane golcüsü Tanju Çolak, dün, Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı’yı Ahlatcı Metal Rafineri’deki ofisinde ziyaret etti.

Ziyaret sırasında, Genel Müdürümüz Mehmet Yolyapar da hazır bulundu.

Samsunspor’da 2, Galatasaray’da 2 ve Fenerbahçe’de bir kez gol kralı olan, 1987-88 sezonunda ise Avrupa Altın Ayakkabı Ödülü’nü kazanan Tanju Çolak, Ahlatcı ve Yolyapar’la sohbet etti, ayrıca Ahlatcı Kuyumculuk Mesleki Eğitim Merkezi öğrencilerine imza verdi, kitabını dağıttı ve gruplar halinde anı fotoğrafları çektirdi.