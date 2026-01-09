Çorum’da kamuoyunu rahatsız eden silahlı eylemlere özellikle değinen Bektaş, geçmiş yıllarda bu tür olaylarda ciddi artış yaşandığını hatırlatarak, kolluk kuvvetleriyle birlikte son üç yıldır hem önleyici tedbirler hem de adli sürecin daha nitelikli yürütülmesi amacıyla yoğun bir çalışma yürütüldüğünü söyledi.

Bu çalışmalar sonucunda, silahlı eylemler başta olmak üzere bazı suç türlerinde yüzde 30, yüzde 40 hatta yüzde 50’ye varan oranlarda düşüş sağlandığını belirten Bektaş, “Bu azalma, kamuoyunun ve vatandaşlarımızın sahada açıkça fark edebildiği bir durumdur.” diye konuştu.

Sorunun tamamen ortadan kalkmadığını, zaman zaman silahlı olayların yaşanmaya devam ettiğini dile getiren Bektaş, önceki dönemlerle kıyaslandığında önemli bir gerileme sağlandığını kaydetti.