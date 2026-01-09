Çorum Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, kentte 2025'te yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi verdi. Bektaş, Cumhuriyet Başsavcılığı Toplantı Odası’nda düzenlediği basın toplantısında, suç ve suçlularla kararlılıkla mücadele sürdürüldüğünü belirterek 2025 yılında bir önceki yıla göre Cumhuriyet Başsavcılığı iletilen hazırlık evrakında yüzde 10'a yakın bir düşüş kaydedildiğini söyledi.

SUÇ VE SUÇLULARLA MÜCADELEDE KARARLILIK

Kamu düzenini ve toplumsal huzuru tehdit eden suçlarla mücadelede kararlılıkla hareket edildiğini vurgulayan Bektaş, gerekli tüm yasal tedbirlerin gecikmeksizin uygulandığını kaydetti.

DİJİTALLEŞME VE UYAP KULLANIMINDA İLERLEME

Adalet hizmetlerinin daha hızlı ve kaliteli sunulabilmesi için teknolojik imkanlardan etkin şekilde yararlanıldığını belirten Bektaş, UYAP ve dijital adli süreçlerin kullanımında önemli ilerlemeler sağlandığını dile getirdi. Mağdur, şüpheli ve sanık haklarının korunmasına büyük önem verdiklerini ifade eden Bektaş, özellikle kadınlar, çocuklar ve kırılgan gruplara yönelik suçlarda özel bir duyarlılık gösterildiğini aktardı.

HAZIRLIK EVRAKINDA DÜŞÜŞ, EVRAK TEMİZLEMEDE REKOR

Yapılan çalışmalar sonucunda, 2025 yılında bir önceki yıla göre Cumhuriyet Başsavcılığına iletilen hazırlık evrakında yaklaşık yüzde 10 oranında düşüş yaşandığını açıklayan Bektaş, “Geciken adalet, adalet değildir” anlayışıyla hareket edilerek yüzde 110 oranında evrak temizleme başarısı elde edildiğini ve bunun Çorum için bir rekor olduğunu söyledi.

UZLAŞMADA YÜZDE 90 BAŞARI

Uzlaşma uygulamasına özel önem verdiklerini belirten Bektaş, bu kapsamda yüzde 90 başarı oranına ulaşıldığını, bir asliye ceza mahkemesinin bir yılda baktığı dosya sayısına denk işin uzlaşma yoluyla sonuçlandırıldığını ifade etti.

-Kurumlar arası iş birliği ve farkındalık çalışmaları

2025 yılı boyunca kolluk birimleriyle koordinasyonun güçlendirildiğini aktaran Bektaş, suçun önlenmesine yönelik çalışmaların yanı sıra toplumsal farkındalığı artırmaya yönelik bilgilendirme ve rehberlik faaliyetlerine de önem verildiğini belirtti.

ADLİYE FİZİKİ ŞARTLARI VE PERSONEL BARINMASI

Çorum Adliyesi ve bağlı birimlerin fiziki yapısının iyileştirilmesi için çalışmalar yapıldığını ifade eden Bektaş, merkez adliye ve bağlı birimlerdeki eksikliklerin giderildiğini, vatandaşların adalet hizmetlerine erişiminin kolaylaştırıldığını söyledi.

Adalet personelinin barınma ihtiyacına yönelik 65 dairenin satın alınarak hizmete sunulduğunu belirten Bektaş, bu sorunun tamamen ortadan kaldırıldığını kaydetti.

YENİ ADLİYE SARAYI VE CEZAEVİ SOSYAL ALANLARI

Yeni adliye sarayı proje çalışmalarının son aşamaya getirildiğini ifade eden Bektaş, 22 bin metrekare inşaat alanına sahip yeni adliye binasının ihale sürecinin Adalet Bakanlığınca kısa sürede planlandığını açıkladı.

Çorum L Tipi Ceza İnfaz Kurumu yerleşkesinde, tutuklu ve hükümlü yakınlarının ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sosyal yaşam alanı ve mescit inşa edildiğini belirten Bektaş, uzun yıllardır sorun teşkil eden bu eksikliğin giderildiğini sözlerine ekledi.

Başsavcı Bektaş, adaletin tesisi yolunda özveriyle görev yapan hakim, savcı, adli personel ve kolluk kuvvetlerine teşekkür ederek, Adalet Bakanlığına, Çorumlu vatandaşlara ve aziz millete şükranlarını sundu.