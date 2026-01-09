En düşük emekli maaşının yükseltilmesine ilişkin düzenlemeyi de içeren kanun teklifi, AK Parti Grup Başkanı Güler tarafından TBMM Başkanlığına sunuldu.

Türkiye'de 4 milyondan fazla emekliyi ilgilendiren en düşük emekli maaşına yapılacak zam oranı belli oldu. TBMM AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, "16 bin 856 lira olarak ödenen en düşük emekli aylığı yüzde 18,48 oranında arttırılmak suretiyle 20 bin TL'ye yükseltilmektedir. Sosyal devlet ilkesinin bir gereği olarak 2026 Ocak döneminden itibaren en düşük emekli aylığı 20 bin lira olarak belirlenmiştir."