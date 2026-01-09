Çorum’un tanınmış simalarından, Mali Müşavir Selim Mevlütoğlu (73), bugün saat 11.00 sıralarında evinde hayatını kaybetti.
Gülay Mevlütoğlu’nun eşi, Arda Mevlütoğlu’nun babası, sanayici-iş insanı İsmail Alapala’nın bacanağı olan Selim Mevlütoğlu’nun cenazesi, yarın (10 Ocak Cumartesi) Akşemsettin Camii’nde ikindi namazının ardından kılınacak cenaze namazından sonra Ulumezar’da toprağa verilecek.
Selim Mevlütoğlu, 18 yıl önce pıhtı atması sonucu felç geçirmesinden bu yana tedavi görüyordu.
ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.
Muhabir: Haber Merkezi