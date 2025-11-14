Tartıştıkları Sinan A. tarafından bıçaklanan Sadettin (66) ve oğlu Ergin Karanfil (34) için Oğuzlar Çarşı Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Baba ile oğlunun naaşları, cuma namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından ilçe mezarlığına defnedildi.

Cenaze törenine Sadettin ve Ergin Karanfil'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra Oğuzlar Belediye Başkanı Mustafa Cebeci ile vatandaşlar katıldı.

Öte yandan Oğuzlar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan şüpheli Sinan A, işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

İlçede dün Cumhuriyet Meydanı'nda Sadettin ile oğlu Engin Karanfil, tartıştıkları Sinan A. (35) tarafından bıçaklanmış, hastaneye kaldırılan baba ile oğlu yaşamını yitirmişti. Zanlı, polis tarafından gözaltına alınmıştı.