Heyeti, Çorum TSO Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Başaranhıncal ve yönetim kurulu üyeleri karşıladı. Ziyarete TSO Yönetim Kurulu Üyeleri Nilüfer Akın, Akif Coşkun, Muharrem Sarıaslan ve Ömer Altıkardeş de katıldı.

Görüşmede, Çorum’un ekonomik yapısı, yatırım alanları, iş dünyasının güncel ihtiyaçları ve iki kurum arasındaki işbirliği imkanları üzerine verimli bir değerlendirme gerçekleştirildi.

MÜSİAD Genel Başkanı Özdemir, Çorum iş dünyasının dinamizmini yakından takip ettiklerini belirterek, üretim, ihracat ve yatırım alanlarında yapılabilecek ortak çalışmalar hakkında görüşlerini paylaştı.

Nazik ziyaretlerinden dolayı MÜSİAD heyetine teşekkür eden TSO Başkanı Başaranhıncal ise iş dünyasının güçbirliği yapmasının şehir ekonomisini daha ileriye taşıyacağını vurguladı.

Ziyaret, karşılıklı hediye takdimi ile sona erdi.

Muhabir: Haber Merkezi