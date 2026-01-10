Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan’ın imzasıyla TBMM Başkanlığı’na sunulan ve en düşük emekli aylığının asgari ücret seviyesine yükseltilmesine ilişkin kanun teklifi için imza kampanyası başlatıldı.

Bu kapsamda Saadet Partisi Çorum İl Başkanlığı tarafından Hürriyet Meydanı’nda bir imza standı açıldı.

Saadet Partisi Çorum İl Teşkilat Başkanı Orhan Sakınmaz, emeklilerin artan hayat pahalılığı karşısında temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlandığını belirterek, “Enflasyonun yüzde 30 olduğu iddia edilen bir ülkede emekliye yüzde 12 zam verilmesi kabul edilemez. Ne yazık ki reva görülen bu küçük artış, emeklilerimizin geçim sıkıntısına ilaç olamaz. Bu tablo karşısında, en düşük emekli aylığının en azından asgari ücret seviyesine yükseltilmesi, zorunlu hâle gelmiştir.” dedi.

En düşük emekli maaşının artırılmasına ilişkin kanun teklifinin, Saadet Partisi Lideri Mahmut Arıkan tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulduğunu hatırlatan Orhan Sakınmaz, “Ancak bu teklifin yasalaşabilmesi ve siyasi iradenin harekete geçebilmesi için toplumsal destek büyük önem taşımaktadır. Bu imza kampanyamızla; emeklilerin yaşadığı geçim sorunlarına dikkat çekmek, kanun teklifine kamuoyu desteğini göstermek ve karar vericileri somut bir adım atmaya davet etmek istiyoruz. Bu ülkeye yıllarını vermiş emeklilerimizin yanında durmak ve hak ettikleri yaşam koşulları için birlikte ses yükseltmek için tüm halkımızdan imza kampanyamıza destek bekliyoruz.” diye konuştu.

Saadet Partisi İl Teşkilat Başkanı Orhan Sakınmaz, imza vermek isteyen vatandaşların, www.emekli.saadet.org.tr adresi üzerinden de kampanyaya katılabileceklerini sözlerine ekledi.

Muhabir: Haber Merkezi