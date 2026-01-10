Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Çatar Mahallesi’nden geçen Kızılırmak Nehri kenarına avlanmak amacıyla giden Adem K. (54), dere yatağındaki ördeği almaya çalıştığı sırada bataklığa saplandı.
Adem K.'nın 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak mahsur kaldığını bildirmesi üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay yerine ulaşan ekipler, halat yardımıyla Adem K'yı saplandığı bölgeden çıkardı.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Adem K.'nın durumun iyi olduğu belirlendi.
Muhabir: TUGAY GÖKTÜRK