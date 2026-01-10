Çorum’un yetiştirdiği önemli halk ozanlarından Âşık Rıfat Kurtoğlu, düzenlenen cenaze töreninin ardından Hıdırlık Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Türk edebiyatı ve halk ozanlığı geleneğinin önemli isimlerinden, pek çok şiiri bestelenmiş olan Âşık Rıfat Kurtoğlu, 64 yaşında hayatını kaybetti. Ses sanatçısı Cemal Kurtoğlu’nun ağabeyi olan Kurtoğlu’nun vefatı, sanat ve edebiyat camiasında büyük üzüntüyle karşılandı.

Uzun süredir sağlık sorunları nedeniyle Çorum ve İstanbul’da tedavi gören Âşık Rıfat Kurtoğlu’nun, 5 Ocak 2026 tarihinde engelli aracıyla geçirdiği kaza sonucu yaralanarak hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Hastanede ameliyat edilen Kurtoğlu, yoğun bakımda tedavi altına alındı. Ancak solunum yetmezliğine bağlı olarak gelişen ani kalp durması sonucu yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Merhum Âşık Rıfat Kurtoğlu’nun cenazesi, Akşemseddin Camii’nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Hıdırlık Mezarlığı’nda defnedildi.

Öte yandan merhumeler Gürcü Şahin, Gülten Göze ile merhum Kenan Kalelioğlu'nun da cenazeleri Akşemseddin Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Ulumezar’da toprağa verildi.

Cenaze törenine Vali Ali Çalgan, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, siyasi parti temsilcileri, ailesi, yakınları, sanatçı dostları ve çok sayıda seveni katıldı.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

Muhabir: Haber Merkezi