Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Meydanı’nda Sinan A. ile Sadettin Karanfil ve oğlu Ergin Karanfil arasında alacak verecek nedeni ile tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Sinan A., yanında taşıdığı bıçakla baba ve oğlunu bıçakladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan Sadettin ve Ergin Karanfil, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından kaldırıldıkları Oğuzlar Devlet Hastanesi’nde doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Olayın şüphelisi Sinan A., polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.