10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla düzenlenen basın toplantısında konuşan Bektaş, özellikle narkotik suçlarla mücadelede adli ve kolluk birimlerinin yoğun ve koordineli bir çalışma yürüttüğünü ifade etti.

Narkotik suçlara özel büro

Uyuşturucuyla mücadelede ihtisaslaşmaya gittiklerini belirten Bektaş, “Çorum’da sadece narkotik suçlara bakan bir büro kurduk. Bu büroda iki Cumhuriyet savcısı görevlendirildi. Amaç, soruşturmaların daha hızlı yürütülmesi ve daha etkili tedbirlerin alınmasıdır.” dedi.

-Uyuşturucu ticaretinde 755 dosya

Başsavcı Bektaş, 2025 yılı içerisinde uyuşturucu ticareti suçuna ilişkin 755 dosyada işlem yapıldığını belirterek, bu dosyalar kapsamında 484 şüpheli hakkında işlem gerçekleştirildiğini aktardı.

Bu rakamların Çorum nüfusu dikkate alındığında yüksek olmadığını ifade eden Bektaş, “750’den fazla dosyada 484 şüpheli var. Bu oran, kentimiz açısından abartılacak seviyede değil” dedi.

-1217 şüpheliye uyuşturucu kullanmaktan işlem yapıldı

Uyuşturucu kullanma suçuna ilişkin verileri de paylaşan Bektaş, bir yıl içerisinde 1480 dosyada 1217 şüpheli hakkında işlem yapıldığını kaydederek, “Uyuşturucu kullanımıyla ilgili rakamlar da kamuoyunda zaman zaman yansıtıldığı gibi çok yüksek değil. Ancak tek bir vaka bile bizim için önemlidir.” ifadelerini kullandı.

-Yasal boşluklara dikkat çekti

Bazı maddelerin kullanımının mevcut mevzuatta suç kapsamında yer almadığını belirten Bektaş, sentetik ve yeni nesil maddelere ilişkin hukuki boşluklara dikkat çekerek, “Bazı maddeler yasada açıkça tanımlanmadığı için kullanımı suç sayılmıyor. Ancak bu maddeler ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor. Bu nedenle vatandaşlarımızın çok dikkatli olması gerekiyor.” dedi.

-Fabrikayı uyuşturucu imalatanesine çevirmişler

Yakın zamanda sanayi bölgesinde atıl durumdaki bir fabrikaya düzenlenen operasyona da değinen Bektaş, uyuşturucu üretimine yönelik düzeneklerin ele geçirildiğini söyledi.

Bektaş, “Kullanılmayan bir fabrikada, borular ve havalandırma sistemleriyle oluşturulmuş ciddi bir düzenek tespit edildi. Emniyet birimlerimizin titiz çalışmasıyla bu yapı tamamen ortaya çıkarıldı.” diye konuştu.

“En sert şekilde mücadele sürecek”

Uyuşturucuyla mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini vurgulayan Bektaş, “Rakamlar çok kötü değil ancak bizim temennimiz bu suçların hiç yaşanmamasıdır. Uyuşturucuyla mücadelede Çorum’da en sert şekilde mücadele devam edecek” dedi.