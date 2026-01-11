Edinilen bilgilere göre, Çorum Saat Kulesi civarında elinde benzin bidonu bulunan bir şahsın ateş yaktığı yönünde ihbar yapılması üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kimliği Ö.İ. olarak belirlenen şahsın, üzerine benzin döktüğü ve devlet koruması altında bulunan eşinin olay yerine getirilmesini istediği öğrenildi.

Polis ekiplerinin ikna çalışmaları sırasında bir polis memuru, şahsın dalgınlığından faydalanarak benzin bidonu ile çakmağı alıp Ö.İ.’yi etkisiz hale getirdi.

Şüpheli, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.