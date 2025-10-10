Her yıl 12 Ekim’in “Dünya Artrit Günü” olarak kutlandığını hatırlatan Uzm. Dr. Oğuz Kulaoğlu, artritin eklemleri etkileyen ağrılı rahatsızlıkların genel adı olduğunu belirterek, “200’den fazla artrit türü vardır. En sık görülen türler osteoartrit ve romatoid artrittir. Bu hastalıkların ortak belirtileri tutukluk, ağrı, şişlik ve eklem hareketlerinde kısıtlanmadır” dedi.

Kulaoğlu, artritin yalnızca ileri yaşta değil, gençlerde de görülebileceğine dikkat çekerek, “Yaklaşık her 1000 çocuktan birinde artrit görülmektedir” bilgisini paylaştı.

ROMATOİD ARTRİT NEDİR?

Romatoid Artrit’in (RA) mikropsuz iltihaplı bir romatizma türü olduğunu belirten Kulaoğlu, hastalığın genellikle simetrik eklem tutulumu ile karakterize olduğunu söyleyerek, “Romatoid artrit kronik, sistemik ve enflamatuar bir hastalıktır. Eklemlerin zarında başlayan iltihap, zamanla kıkırdak, kemik ve bağ dokularına zarar verebilir. Bu durum eklemlerde deformitelere, yani şekil bozukluklarına yol açar” dedi.

BELİRTİLER VE TANI

Hastalığın genellikle eklemlerde ağrı ve şişlikle başladığını belirten Uzm. Dr. Kulaoğlu, “Romatoid Artrit simetrik tutulum gösterir; yani vücudun her iki tarafındaki eklemler benzer şekilde etkilenir” diye konuştu.

Tanı sürecinde Romatoid Faktör (RF) ve Anti-CCP antikor testlerinin önemine değinen Kulaoğlu, “Özellikle Anti-CCP, Romatoid Artrit için yüzde 98 oranında spesifiktir. Ayrıca hastalarda ESR ve CRP değerleri de yüksek bulunur” ifadelerini kullandı.

Romatoid Artrit’in sadece eklemlerle sınırlı kalmadığını belirten Kulaoğlu, “Yüksek ateş, lenf bezlerinde şişlik, kilo kaybı, halsizlik, cilt lezyonları, göz iltihabı, kalp, akciğer ve sinir sistemi tutulumu gibi eklem dışı belirtiler de görülebilir” dedi.

TEDAVİ VE YAŞAM ÖNERİLERİ

Hastalığın tamamen ortadan kaldırılamadığını, ancak iltihap ve eklem hasarının kontrol altına alınabileceğini vurgulayan Kulaoğlu, şu bilgileri paylaştı:

“Uzun etkili ilaçlar ve son yıllarda geliştirilen biyolojik tedaviler hastalığın seyrini önemli ölçüde yavaşlatabiliyor. Tedavi kişiye özel planlanmalı, düzenli kontroller ihmal edilmemelidir.”

Fizik tedavi sürecinin önemine dikkat çeken Kulaoğlu, hastalara şu önerilerde bulundu:

“Günlük işlerde küçük eklemler yerine büyük eklemleri kullanın. Ağırlıkları tek elle değil, iki elle kaldırın. Eklemleri doğal pozisyonda kullanın, aşırı zorlamalardan kaçının. Gerektiğinde “splint” adı verilen atel ve destekleyici cihazlardan yararlanın.”

Bazı ileri vakalarda cerrahi müdahalenin gerekebileceğini belirten Kulaoğlu, “Romatoid Artrit tedavisinde hekim-hasta iş birliği büyük önem taşır. Düzenli takip ve bilinçli yaşam alışkanlıklarıyla hastalığın etkileri büyük ölçüde azaltılabilir” dedi.

Muhabir: Haber Merkezi