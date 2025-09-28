Prostat kanseri, erkeklerde en sık görülen kanser türlerinden biri olmasına rağmen erken evrede genellikle hiçbir belirti göstermiyor. Uzmanlara göre hastalığın en önemli belirtisi, "belirtisizliği". Erken tanı için düzenli kontroller, PSA testi, MR ve biyopsi büyük önem taşıyor. Son yıllarda yaygınlaşan HoLEP cerrahisi, robotik ameliyat yöntemleri ve MR füzyon biyopsisi ise hem tedavi başarısını artırıyor hem de hastaların en çok korktuğu ereksiyon ve idrar kaçırma sorunlarını en aza indiriyor.

Prostat kanserinin erken evrede sessiz ilerlediğini vurgulayan uzmanlar, geç kalınmadan yapılan testlerin hayat kurtarıcı olduğuna dikkat çekiyor. VM Medical Park Kocaeli Hastanesi'nden Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Yaşar Bozkurt, prostat kanserinde en büyük belirtinin aslında hiçbir belirti olmaması olduğunu söyledi. Bozkurt, "Hastalarımız belirti olduktan sonra gelmek yerine, kanda baktığımız PSA testinde yükseklik tespit edilirse, gerekirse MR ve ardından biyopsiyle kanser olup olmadığını araştırıyoruz. Kısacası erken evrede kanserin hiçbir belirtisi olmayabilir, en büyük belirti de belirtinin olmamasıdır" dedi.

Prof. Dr. Bozkurt, prostatın iyi huylu büyümesinde ise "HoLEP" cerrahisinin altın standart bir tedavi yöntemi olduğunu da sözlerine ekledi.

"BU 3 AMELİYATIN DA BAŞARILARI BİRBİRİNE YAKIN"

Üroloji Uzmanı Op. Dr. Adem Tok ise tedavi seçeneklerinin hastalığın evresine göre değerlendirildiğini belirtti. Erken evrede yakalanan hastalarda tama yakın tedavi sağlanabildiğini aktaran Tok, şunları kaydetti:

"Özellikle 'aktif izlem' dediğimiz bir yöntem var. Hastaya hiç tedavi vermeden hastanın tedavi şansını da kaybettirmeden, özellikle yaşam beklentisi olan hastalarda yapılan işlemlerin yan etkilerini biraz daha geciktirmek amacıyla yapılan bir yöntemdir. Aktif sistem çok değerlendirilip karar verilmesi lazım. Lokal dışındaki vakalarda da diğer yöntemler ameliyat yöntemi ve radyoterapidir. Ameliyat yöntemlerini de kendi arasında çeşitli farklılıkları var. Açık cerrahi, laparoskopik cerrahi ve robot yardımı, laparoskopik cerrahisi. Son bilimsel çalışmalar, tecrübeli ellerde bu üç ameliyatın da başarılarının birbirine yakın olduğunu göstermektedir. Lokal ileri evre hastalıkta ise radyasyon onkolojisi ve radyoloji uzmanının da yer aldığı multidisipliner kararlar ön plana çıkmaktadır. Aslında bunların bir üstünlüğü, dezavantajı, avantajı olan noktalar var. Fakat önemli olan hastanın kanser cerrahisi ile kanserden arınımdır. Son bilimsel çalışmalar tecrübeli ellerde bu 3 ameliyatın da başarılarının birbirine yakın olduğunu göstermektedir"

Adem Tok, metastatik evrede ise ameliyat şansının kaybolduğunu ve hastanın hormon tedavisi ve kemoterapi gibi onkolojik tedavilere yönlendirildiğini belirtti.

"EREKSİYON PROBLEMİ GÜNÜMÜZDE TEK RAKAMLARA İNDİRİLMİŞTİR"

Op. Dr. Adem Tok, modern cerrahi yöntemler sayesinde hastaların en çok korktuğu yan etkilerin oldukça azaldığını vurguladı. Tecrübeli ellerde, robotik cerrahi gibi yöntemlerle ereksiyon probleminin tek haneli rakamlara, idrar kaçırma oranlarının da çok düşük seviyelere indirildiğini belirten Tok, "Günümüzde bu oran azalmıştır. Hastalarımızın korktuğu bir diğer konu da idrar kaçırmadır. İdrar kaçırma yöntemleri de oldukça azalmıştır. Ama asıl öncelikli amaç tamamen kanserden arınım olmalıdır. Kanserden arınımda tüm yöntemlerde tecrübeli kişilerde hemen hemen oran aynıdır. Hastalar güvenle yan etkileri, ereksiyonu veya idrar kaçırmayı düşünmeden tecrübeli ellere kendini bırakırlarsa, çok az ihtimalle bu sonuçlarla karşılaşırlar" şeklinde konuştu.

"MR füzyon biyopsisinin kanseri yakalama ihtimali daha yüksektir"

Modern tanı yöntemlerinin önemine işaret eden Op. Dr. Cem Alan ise MR füzyon akıllı biyopsi yönteminin standart biyopsiye göre daha yüksek başarı oranına sahip olduğunu ifade etti. Alan, "MR füzyon akıllı biyopside, işlem esnasında MR eşliğinde tümör varsa daha yüksek oranda yakalama prensibine dayanılır. Burada amaç, prostat kanseri şüphesi yüksek olan noktalardan biyopsi yapabilme imkanı sağlamaktır. Standart biyopsiye göre daha zahmetli ve ekipmanı daha farklıdır ama kanseri yakalama şansı daha yüksektir" ifadelerini kullandı.