Açıklamaya göre, Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde faaliyet gösteren İnme Ünitesi’nde 2025 yılı boyunca 395 hastaya koordineli bakım hizmeti sunuldu. İnme kodu uygulamalarının etkin biçimde yürütülmesi, ileri görüntüleme olanaklarına hızlı erişim ile trombektomi gibi kanıta dayalı tedavi yöntemlerinin uygun hastalarda zamanında uygulanmasının, klinik sonuçlara olumlu yansıdığı belirtildi. Bu uygulamaların; mortalite oranlarının düşürülmesine, kalıcı nörolojik hasarın azaltılmasına ve tedaviye erişim sürelerinin kısaltılmasına katkı sağladığı ifade edildi.

Akut tedavi süreçlerinin erken rehabilitasyon hizmetleriyle entegre edilmesi sayesinde hastaların fonksiyonel iyileşme düzeylerinde artış sağlandığı, günlük yaşam aktivitelerine dönüş sürelerinin kısaldığı vurgulandı. Disiplinler arası ekip çalışması, standart klinik protokollere uyum ve sürekli izlem temelli bakım yaklaşımıyla hasta güvenliği ve hizmet kalitesinin sürdürülebilir biçimde artırıldığı kaydedildi.

TÜP BEBEK MERKEZİ’NDE 233 HASTAYA HİZMET VERİLDİ

Öte yandan Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tüp Bebek Merkezi’nde 2025 yılı boyunca 233 hastaya üreme sağlığı hizmeti sunulduğu bildirildi. Hizmetlerin bilimsel kanıtlara dayalı uygulamalar ve etik ilkeler doğrultusunda yürütüldüğü, hasta mahremiyeti ile kişisel veri güvenliğinin tüm süreçlerde titizlikle gözetildiği aktarıldı.

Açıklamada ayrıca, danışmanlık ve psikolojik destek hizmetlerinin tedavi süreçlerine entegre edilmesiyle hastaların psikososyal iyilik hâlinin güçlendirilmesinin ve tedaviye uyumlarının artırılmasının hedeflendiği belirtildi. Bu bütüncül yaklaşım sayesinde üreme sağlığı hizmetlerinde hasta memnuniyetinin yükseldiği ifade edildi.

