Vali Ali Çalgan ile birlikte Azerbaycan Silahlı Kuvvetler Ataşesi Tuğgeneral Zaur Zeynalov, Merzifon 5’inci Ana Jet Üs Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Halil Uğur Serin, Millî Savunma Bakanlığı Şehit ve Gazi Daire Başkanı Şenol Kartal, Çorum ASAL Bölge Başkanı Personel Albay Erdal Dirik’in de yer aldığı ziyarette aziz şehitlerimizin kabirlerini tek tek ziyaret edildi ve dua okundu.

Şehidimizin babası Rüştü İbbiği, İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Albay Kubilay Ayvaz ve İl Müftü Yardımcısı Fazıl Saraç’ın da yer aldığı ziyarette vatan uğruna canlarını feda eden kahraman şehitler rahmet, minnet ve saygıyla anıldı.

Muhabir: Haber Merkezi