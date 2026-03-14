Çorum Sanat Eğitim Derneği Başkanı, ressam Bünyamin Ağbal, “Toprak Renginde Zaman Ötesi II” adlı kişisel resim sergisiyle sanatseverlerle buluşuyor.

Hitit kültüründen ve Çorum’un tarihî mirasından ilham alan 20 eseri bir araya getiren sergi, 16 Mart 2026 Pazartesi günü saat 16.30’da Gaziantep’teki Sanko Sanat Galerisi’nde açılacak ve 3 Nisan akşamına kadar ziyaret edilebilecek.

Törensel sahneler, mitolojik figürler ve insan-hayvan-doğa ilişkilerini modern bir sanat diliyle yorumlayan çalışmalar, izleyiciyi zamanın derinliklerine doğru bir yolculuğa davet ediyor.

Eğitimci-ressam Bünyamin Ağbal, 1979 doğumlu. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Görsel Sanatlar Eğitimi Bölümü’nden lisans, Hitit Üniversitesi Birleşik Sanatlar Bölümü’nden yüksek lisans derecesi aldı.

Bohem Sanat Evi’nde sanat eğitmeni olarak çalışmalarını sürdüren Ağbal, eserlerinde Anadolu medeniyetlerini, özellikle Hitit uygarlığını mitolojik anlatılar ve tarihsel semboller aracılığıyla çağdaş bir plastik dil içinde yeniden yorumluyor.