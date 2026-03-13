Çorum Belediyesi yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına bayramlık desteği sağlıyor.

Çorum Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla örnek çalışmalara imza atmaya devam ediyor. İhtiyaç sahibi ailelere desteğini sürdüren Çorum Belediyesi, Ramazan bayramı öncesinde ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına bu yıl da bayramlık desteği sağlayacak. Bu kapsamda Çorum’da yaşayan 3.869 çocuğa toplam 7 milyon 738 bin TL tutarında bayramlık desteği ailelerin hesaplarına bugün itibariyle yatırılacak.

Daha önce kıyafet olarak dağıtılan bayramlıklar, bu yıl farklı bir uygulamayla Sosyal Destek Kartı aracılığıyla sağlanacak. İhtiyaç sahibi aileler, çocukları için anlaşmaları mağazalardan istedikleri ürünleri kendileri seçerek alabilecek.

Destekten yararlanan vatandaşlar, Çorum’da hazır giyim sektöründe faaliyet gösteren 18 anlaşmalı mağazadan alışveriş yapabilecek. Anlaşmalı mağazaların bilgileri, Sosyal Destek Kartı kullanan vatandaşlara mesaj yoluyla bildirilecek.

Bu uygulamayla hem ihtiyaç sahibi ailelerin çocukları bayramlıklarına kavuşacak hem de yerel esnafa destek sağlanmış olacak.

Muhabir: Haber Merkezi